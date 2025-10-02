Caso plusvalenze Osimhen e Manolas | arriva l’annuncio del legale di De Laurentiis

Importanti aggiornamenti in merito alla vicenda riguardante le presunte plusvalenze effettuate dal Napoli. Sono passate meno di 24 ore dal successo contro lo Sporting Lisbona, ma in casa Napoli è già tempo di dedicarsi alla preparazione della prossima partita di campionato. Nel tardo pomeriggio di domenica (fischio d'inizio alle 18:00 ), i campioni d'Italia ospiteranno il Genoa nella sesta giornata di Serie A. Avv. Contrada: "Plusvalenze? Accettata la richiesta di rinvio". L'avvicinamento alla partita con i rossoblù è stato caratterizzato da una notizia decisamente significativa per il club partenopeo.

