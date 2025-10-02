Caso Albanese, stasera ci sarà un maxi-vertice nella maggioranza reggiana per capire cosa fare. Non è per niente sopito ‘l’affaire’ della polemica con la relatrice Onu dai territori palestinesi occupati. Certo, il Pd locale ieri ha murato le polemiche attorno a Marco Massari, fischiato dai Pro-Pal al Valli e ‘rimproverato’ dalla stessa Francesca Albanese per aver citato la liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas, ma il confronto interno è bello che in corso. Mentre la giunta continua a tecere e a non prendere le difese del suo sindaco. Sul tavolo ci sono vari aspetti. Si va dall’opportunità di avviare il procedimento di consegna ad Albanese del Primo Tricolore – peraltro in una giornata al Valli senza un vero contraddittorio –, alla gestione della cerimonia stessa, culminata con il discorso introduttivo del sindaco che è stato oggetto di ululati e contestazioni da parte di una platea tutta schierata da una parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso Albanese, il summit. Ribolle la maggioranza. Stasera il faccia a faccia. Mentre la giunta tace