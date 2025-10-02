Casina del Cardinal Bessarione il gioiello nascosto sull’Appia Antica che in pochi romani conoscono

Nel XV secolo il Cardinal Bessarione, umanista bizantino, fece realizzare un complesso residenziale sulla via Appia Antica sconosciuto a molti ancora oggi. LEGGI ANCHE – Via dei Cessati Spiriti, la strada infestata dai fantasmi vicina al Parco della Caffarella Il Cardinal Bessarione. La Casina del Cardinal Bessarione, situata lungo la via di Porta San Sebastiano sull’ Appia Antica, rappresenta un autentico gioiello rinascimentale. Il Cardinal Bessarione è nato a Trebisonda nel 1403 e fu un cardinale umanista bizantino di grande rilevanza. La sua vita fu caratterizzata da un profondo impegno diplomatico e culturale, cosa che lo portò a diventare uno dei principali promotori del pensiero neoplatonico e sostenitore dell’unificazione tra la chiesa latina e quella ortodossa. 🔗 Leggi su Funweek.it