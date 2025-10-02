Tempo di lettura: 3 minuti Riparte «Un Borgo di Libri» con il suo secondo fine settimana nel magnifico borgo medievale di Casertavecchia: tre, quattro e cinque ottobre. Si comincia con un duetto tra giallisti nella Chiesa dell’Annunziata alle 19: l’italo francese Francois Morlupi e Paolo Forcellini, in compagnia di Alessandro Tartaglione, Stefania Lanni e Biagio Narciso; una riflessione su ciò che resta del covid con il giornalista Gianni Molinari, il direttore del Dipartimento di Urgenza e Accettazione dell’Ospedale di Caserta Gaetano Bruno e la giornalista Ornella Mincione; e l’happening di «Poeti per la pace», maratona di poesie per la pace aperta a tutti i poeti campani, e non solo, e agli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertavecchia, riparte “Un Borgo di Libri”