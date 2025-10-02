Casertana attenta al Casarano | la prima sfida di un ottobre impegnativo

Tempo di lettura: 2 minuti Pur essendo una neopromossa, la prossima avversaria della Casertana ha un punto in più in classifica: i pugliesi del Casarano sono la vera sorpresa di questa prima fetta di stagione, con ben dodici punti conquistati grazie a tre vittorie e tre pareggi; l’unico stop, alla seconda, contro l’Atalanta u23, dopo il pareggio con il Trapani all’esordio e la sorprendente vittoria contro il Benevento, che ha dato seguito poi a quella esterna contro il Picerno, il 3-0 alla Cavese, ed i due punti scoppiettanti contro Sorrento e Salernitana. Nel test di ieri contro il Puglianello, compagine di Eccellenza, mister Coppitelli ha fatto giocare coloro i quali non hanno trovato molto spazio in queste prime giornate di campionato, Galletta in primis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

