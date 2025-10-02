Caserta l’Esercito apre le porte ai giovani studenti

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 160 studenti del Liceo “Manzoni” di Caserta sono stati in visita nei giorni scorsi alla Caserma “Ferrari-Orsi”, sede del Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, dell’8° Reggimento Bersaglieri e del 4° Reparto Comando Supporti Tattici, per trascorrere una giornata in compagnia agli uomini e alle donne dell’Esercito. Accolti dal Vice Comandante della Brigata, Colonnello Valentino de Simone, gli studenti hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera insieme al personale presente e, dopo un briefing sulle possibilità di carriera offerte dall’Esercito, i giovani si sono recati nella sala museale della caserma, ripercorrendo la storia dei Bersaglieri nel corso degli anni, in un viaggio tra cimeli, fotografie e documenti storici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, l’Esercito apre le porte ai giovani studenti

