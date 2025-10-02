‘Casanova’ omaggio a Fellini a Palazzo Grimani a Venezia

(Adnkronos) – ll Museo di Palazzo Grimani, parte dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, accoglierà venerdì 3 ottobre il debutto dello spettacolo "Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini", nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione del teatro e delle arti dal vivo nei luoghi della cultura statali. Lo spettacolo è organizzato dal Ministero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: casanova - omaggio

A 300 anni dalla nascita di #GiacomoCasanova, la Fondazione rende omaggio al celebre avventuriero con un grande progetto espositivo in due capitoli. Da Palazzo Cini all’Isola di San Giorgio Maggiore, “Casanova e Venezia” e “Casanova e l’Europa. Opera - facebook.com Vai su Facebook

Venice Glass Week, tutti i colori del vetro: artisti dal mondo e omaggio a Casanova - X Vai su X

A Venezia Palazzo Grimani ospita il debutto di ”Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini’’ - Omaggio a Federico Fellini lo spettacolo scritto e diretto da Leonardo Petrillo, che debutta venerdì 3 ottobre a Venezia nella Sala del Portego del Museo di Palazzo Grimani, è il solo alle ... Lo riporta nonsolocinema.com

Fellini diventa un film "Un omaggio al suo genio" - Ad annunciarlo sono stati sabato, dal palco del teatro Galli in occasione della serata ’Fellini e il sacro’ il regista Mauro Camattari e lo ... Riporta ilrestodelcarlino.it