Casalpusterlengo Vicolo Pilla tra rifiuti e vecchi mobili Il sindaco | Sanzioneremo

Casalpusterlengo (Lodi), 2 ottobre 2025 – Cumuli di rifiuti abbandonati, sacchi dei rifiuti, vecchi mobil i e materiale di scarto sparso a terra: è questa la desolante scena che oggi 2 ottobre 2025 si presenta in vicolo Pilla a Casalpusterlengo, trasformato per l’ennesima volta in una discarica a cielo aperto. Un gesto incivile che ha indignato l’amministrazione comunale e i residenti, stanchi di assistere al degrado di alcune aree cittadine. “Oggi vicolo Pilla presenta questo biglietto da visita – commenta con amarezza il sindaco Elia Delmiglio –. Chi ha compiuto un simile gesto si vergogni e sappia che faremo il possibile per individuarlo e sanzionarlo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

