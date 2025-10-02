Casaline Fest L’Intervallo 2025 appuntamento a Torre Le Nocelle

Dal 3 al 5 ottobre 2025, Torre le Nocelle torna a essere teatro di cultura e comunità con la terza edizione di Casaline Fest – L’Intervallo, una manifestazione che trasforma i vicoli del borgo antico in spazi di arte, riflessione e convivialità.Nato nel 2022 con l’obiettivo di ridare vita al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

