casa bianca replica alle critiche di papa leone xiv sulla politica migratoria

La Casa Bianca ha respinto le osservazioni di Papa Leone XIV, che aveva definito “disumana” la politica statunitense in materia di immigrazione. “Respingo l’idea che questa amministrazione tratti gli immigrati clandestini in modo disumano. Questa amministrazione si impegna ad applicare le leggi del Paese nel modo più umano possibile”, ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, rispondendo a una domanda sulle parole del pontefice. Le dichiarazioni arrivano all’indomani delle critiche del Papa, che aveva sollevato dubbi sull’approccio adottato dagli Stati Uniti nella gestione dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

