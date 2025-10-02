Casa Artusi | Segrè presidente del Cda presto un nuovo direttore

Forlì, 2 ottobre 2025 – È finalmente arrivata la tanto attesa fumata bianca per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Casa Artusi. Come già anticipato nei mesi scorsi, il nuovo presidente sarà l’ex preside della facoltà di Agraria, Andrea Segrè. Il professore ordinario di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile conosce bene il progetto artusiano essendo già componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi. Ad affiancarlo saranno in quattro: Silvano Babbi, già direttore operativo di Formula Servizi, Giovanna Briganti, vicesegretario generale vicario della Camera di commercio della Romagna, Angela Flàmmia e Luca Morigi, componenti del Consiglio Generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore

