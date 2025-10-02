cas il momento di chiedere una riflessione sul trasferimento di immigrati

Arezzo, 2 ottobre 2025 – «Che il PD di Sansepolcro, e non solo, sia contrario al proliferare dei Centri di Assistenza per immigrati richiedenti asilo, non ci stupisce, magari alcuni Sindaci loro sodali non sono dello stesso avviso». La nota della Lega Valtiberina. «I Cas non sono una libera scelta degli enti Locali, ma il nostro Comune non è mai stato contrario ad una collaborazione con Ministero e Prefettura, e ha fatto la propria parte. E' però arrivato il momento di chiedere una riflessione sul trasferimento degli immigrati. La Lega che governa Sansepolcro assieme ad altre forze politiche e civiche, si preoccupazione della sicurezza, come testimoniano i numerosi investimenti effettuati nel settore, soprattutto si preoccupazione di un fenomeno che sta diventando sempre meno controllabile, e del quale si notano le prime avvisaglie di disagio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

