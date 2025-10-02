Carta del docente | atteso il Decreto che stabilisce importo per as 2025 26 A chi spetterà il bonus RISPOSTE AI QUESITI

Qual è l’origine della Carta del Docente e come si è evoluta la normativa negli ultimi anni? La Carta del Docente è stata istituita nel 2015 come misura a favore degli insegnanti di ruolo, ai quali veniva attribuito un bonus annuo di 500 euro per l’aggiornamento professionale. Tuttavia, nel corso degli anni, la normativa ha . L'articolo Carta del docente: atteso il Decreto che stabilisce importo per a.s. 202526. A chi spetterà il bonus. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: carta - docente

Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale

Corsi INDIRE, Pittoni rassicura: “Si possono pagare anche con la Carta del Docente”

Carta del Docente per pagare i corsi sostegno: perchè alcuni atenei dicono di no?

CARTA DOCENTE AI PRECARI - Il paradosso: lo prevedeva la stessa Legge 107/15 che ha introdotto la formazione degli insegnanti "obbligatoria, permanente e strutturale" negando la card ai supplenti. A Piacenza 2.500 euro ad una prof difesa da Anief https - facebook.com Vai su Facebook

Carta docente, sarà ancora di 500 euro? Miceli (Anief): “La formazione è un diritto di tutti i docenti. La riduzione dell’importo sarebbe un’inaudita gravità” - X Vai su X

Carta docente 2025, quando arriva? Siamo ad ottobre e ancora non si sa nulla: sarà attivata entro due settimane? - Ormai è sicuro: ottobre è arrivato ed ancora nessuna novità in merito alla carta del docente 2025. tecnicadellascuola.it scrive

Carta docente, sarà ancora di 500 euro? Miceli (Anief): “La formazione è un diritto di tutti i docenti. La riduzione dell’importo sarebbe di inaudita gravità” - La Carta del docente celebra quest'anno il suo decimo anniversario, un percorso caratterizzato da numerosi contenziosi e decisioni giurisprudenziali che ne hanno ridefinito i contorni. Scrive orizzontescuola.it