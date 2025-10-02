Caronia | Grave il comportamento di Sas su stabilizzazione Asu
"Ancora una volta oggi in quinta commissione abbiamo assistito a un comportamento gravissimo e inaccettabile da parte della dirigenza della Sas che ha incredibilmente disatteso le decisioni dell'Ars, ritardando la stabilizzazione dei lavoratori Asu dei beni culturali''. Così Marianna Caronia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
