Caronia | Grave il comportamento di Sas su stabilizzazione Asu

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ancora una volta oggi in quinta commissione abbiamo assistito a un comportamento gravissimo e inaccettabile da parte della dirigenza della Sas che ha incredibilmente disatteso le decisioni dell'Ars, ritardando la stabilizzazione dei lavoratori Asu dei beni culturali''. Così Marianna Caronia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caronia - grave

Cerca Video su questo argomento: Caronia Grave Comportamento Sas