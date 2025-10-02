Caroli ufficializza la candidatura e si sospende da coordinatore provinciale di FdI

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora buio fitto sul candidato presidente del centrodestra, ma comincia a delinearsi lo scenario dei candidati al consiglio regionale. Uno dei primi ad annunciare pubblicamente la sua ricandidatura è il consigliere uscente Luigi Caroli. L'ex sindaco di Ceglie Messapica punta al secondo mandato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

