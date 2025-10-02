Carol Michelotti è d’oro | tre medaglie ai Giochi del Mediterraneo Juniores a Istanbul
Trionfo internazionale per Carol Michelotti, giovanissima promessa della ginnastica ritmica, che ai Comegym 2025 in corso a Istanbul ha conquistato ben tre medaglie d’oro: nel concorso individuale al cerchio, al nastro e nel concorso a squadre, insieme alla compagna Ginevra Bindi.Carol, che si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
