Caro energia | a Roma una tavola rotonda per capire come abbassare il prezzo delle bollette

Rendere le bollette più sostenibili per le tasche dei cittadini e affrontare l’energia non più solo come un’emergenza. Questo è stato il focus dell’evento promosso da Octopus Energy, "Energia oltre l’emergenza: soluzioni per un mercato sostenibile e giusto". A Roma, nella sede di Cattaneo Zanetto. 🔗 Leggi su Today.it