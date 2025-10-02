Carne scaduta riposta nuovamente nei banchi con etichette “aggiornate” e venduta ai clienti: è una delle pratiche irregolari scoperte dai Carabinieri del Nas nell’ambito di controlli effettuati in numerosi supermercati tra Napoli e provincia. Le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Carne scaduta e venduta ai clienti, insetti e topi tra il cibo: chiusi 8 supermercati tra Napoli e provincia