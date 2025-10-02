L’amore impossibile di Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro. Tra sentimenti, ostilità e famiglia: cosa si nasconde dietro la relazione più chiacchierata della TV Chi decide cosa sia davvero l’amore? L’età, i pregiudizi o il cuore? Carmen Di Pietro torna a parlare del suo legame con Sandro Paternostro, un amore che ha fatto scalpore. Quaranta anni di differenza, lui 76, lei 36. Una storia che fece il giro dei giornali, tra critiche e incredulità. Eppure, resistette. Quattro anni di fidanzamento, due di matrimonio. Nel 1998, le nozze. Una scelta di cuore, ma non senza conseguenze. Durante una recente intervista a La Vita in Diretta, Carmen ha raccontato il prezzo pagato per quel sentimento. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Carmen Di Pietro rompe il silenzio: sfogo amaro in diretta tv