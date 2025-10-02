Carmen Consoli | Partirei per Gaza anche oggi Elisa ha ragione la gente muore Anche mio figlio 12enne ha partecipato alle proteste

Proteste nelle piazze, in strada, sui social, nei porti, in mare. Tante voci, di persone comune, artisti, politici e tanti altri, che si uniscono per gridare all'ingiustizia e chiedere. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carmen Consoli: «Partirei per Gaza anche oggi. Elisa ha ragione, la gente muore. Anche mio figlio 12enne ha partecipato alle proteste»

Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno

Carmen Consoli, un’opera in tre parti: Sicilia, rock e cantautorato

Carmen Consoli torna con tre dischi di inediti tra lingua, suono e identità

Giovedì 2 ottobre a Milano, la cantantessa per eccellenza Carmen Consoli presenterà il suo nuovo album, "Amuri Luci"; in uscita venerdì 3 ottobre. Rockol musicbi.rockol.it - facebook.com Vai su Facebook

