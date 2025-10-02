Carmen Consoli | Partirei per Gaza anche oggi Elisa ha ragione la gente muore Anche mio figlio 12enne ha partecipato alle proteste
Proteste nelle piazze, in strada, sui social, nei porti, in mare. Tante voci, di persone comune, artisti, politici e tanti altri, che si uniscono per gridare all'ingiustizia e chiedere. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: carmen - consoli
Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno
Carmen Consoli, un’opera in tre parti: Sicilia, rock e cantautorato
Carmen Consoli torna con tre dischi di inediti tra lingua, suono e identità
Giovedì 2 ottobre a Milano, la cantantessa per eccellenza Carmen Consoli presenterà il suo nuovo album, "Amuri Luci"; in uscita venerdì 3 ottobre. Rockol musicbi.rockol.it - facebook.com Vai su Facebook
Carmen Consoli: «Partirei per Gaza anche oggi. Elisa ha ragione, la gente muore. Anche mio figlio 12enne ha partecipato alle proteste» - Tante voci, di persone comune, artisti, politici e tanti altri, che si uniscono per gridare all'ingiustizia e ... Riporta msn.com
Sui social Elisa in lacrime si rivolge a Meloni: "Adesso portateli voi gli aiuti a Gaza, muoiono" - Appello in lacrime della cantante Elisa Toffoli ai governanti, in particolare si è rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Come scrive msn.com