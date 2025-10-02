Carmen Consoli | Partirei ora per Gaza la gente muore

(Adnkronos) – Carmen Consoli sottoscrive l'appello di Elisa, che in lacrime oggi, giovedì 2 ottobre, ha chiesto su Instagram alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo di portare gli aiuti a Gaza. "Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: carmen - consoli

Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno

Carmen Consoli, un’opera in tre parti: Sicilia, rock e cantautorato

Carmen Consoli torna con tre dischi di inediti tra lingua, suono e identità

Giovedì 2 ottobre a Milano, la cantantessa per eccellenza Carmen Consoli presenterà il suo nuovo album, "Amuri Luci"; in uscita venerdì 3 ottobre. Rockol musicbi.rockol.it - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Consoli: «Partirei per Gaza anche oggi. Elisa ha ragione, la gente muore. Anche mio figlio 12enne ha partecipato alle proteste» - Tante voci, di persone comune, artisti, politici e tanti altri, che si uniscono per gridare all'ingiustizia e ... Scrive msn.com

Carmen Consoli: “Partirei ora per Gaza, la gente muore” - (Adnkronos) – Carmen Consoli sottoscrive l’appello di Elisa, che in lacrime oggi, giovedì 2 ottobre, ha chiesto su Instagram alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo di portare gli ai ... Lo riporta pianetagenoa1893.net