"Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali". La cantante Carmen Consoli, nel corso della presentazione del nuovo album 'Amuri luci', si è schierata dalla parte della Global Summud Flottilla, proprio come la sua collega Elisa. "Avevo urgenza di dirlo perché sono stata sveglia fino alle 4 a seguire le manifestazioni e mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato a una di esse", ha detto la cantante rivelando di aver trascorso la notte alla tivù per vedere le proteste di piazza e di essersi "emozionata per questa presa di coscienza" ed ha aggiunto: "è una bellissima notizia che non ci sia più indifferenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carmen Consoli: "Partirei ora per Gaza con la mia barca"