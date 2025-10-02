Carmen Consoli | Partirei ora per Gaza con la mia barca
"Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali". La cantante Carmen Consoli, nel corso della presentazione del nuovo album 'Amuri luci', si è schierata dalla parte della Global Summud Flottilla, proprio come la sua collega Elisa. "Avevo urgenza di dirlo perché sono stata sveglia fino alle 4 a seguire le manifestazioni e mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato a una di esse", ha detto la cantante rivelando di aver trascorso la notte alla tivù per vedere le proteste di piazza e di essersi "emozionata per questa presa di coscienza" ed ha aggiunto: "è una bellissima notizia che non ci sia più indifferenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: carmen - consoli
Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno
Carmen Consoli, un’opera in tre parti: Sicilia, rock e cantautorato
Carmen Consoli torna con tre dischi di inediti tra lingua, suono e identità
Carmen Consoli, dalla musica alla piazza: una voce contro l’indifferenza - X Vai su X
Florence and The Machine, Taylor Swift, Tame Impala, ma anche tanti italiani, da Andrea Laszlo De Simone a Massimo Silverio, da Carmen Consoli a Ele A: ecco gli album che usciranno a ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Carmen Consoli: “Partirei oggi per Gaza. Come dice Elisa, sbrigatevi perché la gente muore” - Dopo le parole di Elisa in seguito all'abbordaggio della Sumud Flotillia, anche Carmen Consoli si è espressa sull'accaduto: "Prenderei la mia imbarcazione ... Secondo fanpage.it
Carmen Consoli: “Partirei ora per Gaza con la mia barca, la gente muore” - “Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali”. Da pianetagenoa1893.net