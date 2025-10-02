Carmen Consoli | Partirei ora con la mia barca per Gaza Meloni? Fa gioco tre carte

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali “. Lo ha detto Carmen Consoli nel corso della presentazione del suo album “Amuri luci” a Milano. “È molto importante l’azione della Flotillia perché è un corridoio che apre. Io vengo dalle montagne quindi non ho la finezza di Giorgia Meloni, ma il gioco delle tre carte non me lo fai. Mandiamo gli aiuti delle navi in due giorni’- dice la cantante imitando la voce della premier- perché non ci pensavi prima? Che fai, il gioco delle tre carte? Riconosciamo lo stato della Palestina però Hamas non è compresa, è il gioco delle tre carte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

carmen consoli partirei ora con la mia barca per gaza meloni fa gioco tre carte

© Lapresse.it - Carmen Consoli: “Partirei ora con la mia barca per Gaza. Meloni? Fa gioco tre carte”

In questa notizia si parla di: carmen - consoli

Carmen Consoli ritorna con tre nuovi album, il primo in autunno

Carmen Consoli, un’opera in tre parti: Sicilia, rock e cantautorato

Carmen Consoli torna con tre dischi di inediti tra lingua, suono e identità

carmen consoli partirei miaCarmen Consoli: "Partirei ora per Gaza con la mia barca" - Anche la cantante Carmen Consoli, proprio come la sua collega Elisa, si è schierata dalla parte della Global Summud Flottilla ... msn.com scrive

carmen consoli partirei miaCarmen Consoli: “Partirei ora con la mia barca per Gaza. Meloni? Fa gioco tre carte” - (LaPresse) “Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Carmen Consoli Partirei Mia