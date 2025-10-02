Carmen Consoli | Partirei ora con la mia barca per Gaza Meloni? Fa gioco tre carte
“Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali “. Lo ha detto Carmen Consoli nel corso della presentazione del suo album “Amuri luci” a Milano. “È molto importante l’azione della Flotillia perché è un corridoio che apre. Io vengo dalle montagne quindi non ho la finezza di Giorgia Meloni, ma il gioco delle tre carte non me lo fai. Mandiamo gli aiuti delle navi in due giorni’- dice la cantante imitando la voce della premier- perché non ci pensavi prima? Che fai, il gioco delle tre carte? Riconosciamo lo stato della Palestina però Hamas non è compresa, è il gioco delle tre carte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
