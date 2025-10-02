Carmen Consoli | Partirei oggi per Gaza Come dice Elisa sbrigatevi perché la gente muore
Dopo le parole di Elisa in seguito all'abbordaggio della Sumud Flotillia, anche Carmen Consoli si è espressa sull'accaduto: "Prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, è vero che la gente muore". E sulle mobilitazioni in diverse città d'Italia, la cantate ha aggiunto: "Sono stata sveglia fino alle 4 stanotte a seguirle, mio figlio che ha 12 anni ieri ha partecipato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
