Carlotta Mantovan rompe il silenzio sul nuovo compagno poi il riferimento a Frizzi | Non ne parlo per rispetto

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni segnati dalla perdita di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha iniziato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, tra lavoro, famiglia e un nuovo amore ancora avvolto nel mistero: "Preferisco custodirlo e tenerlo al riparo da tutto, trovo che sia rispettoso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carlotta - mantovan

Addio a Claudia Adamo: aveva 51 anni, il commovente post dell’amica Carlotta Mantovan

Morte di Claudia Adamo, il dolore dell’amica Carlotta Mantovan: “Perdo anche te, sono annichilita dal dolore”

“Ho perso anche te”. Lutto per Carlotta Mantovan, l’addio commosso

carlotta mantovan rompe silenzioCarlotta Mantovan rompe il silenzio sul nuovo compagno, poi il riferimento a Frizzi: “Non ne parlo per rispetto” - Dopo anni segnati dalla perdita di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha iniziato a rimettere insieme i pezzi della sua vita, tra lavoro, famiglia e un ... Lo riporta fanpage.it

carlotta mantovan rompe silenzio“Lo trovo rispettoso…”: Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo nuovo amore dopo Frizzi - Carlotta Mantovan rompe il silenzio per la prima volta e rivela dettagli sul nuovo compagno: "Sono stati due anni difficili". Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Carlotta Mantovan Rompe Silenzio