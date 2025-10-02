Carlotta Mantovan parla del nuovo compagno il riferimento a Fabrizio Frizzi è commovente

Sono passati sette anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, con grande forza e coraggio, è andata avanti. Ha ritrovato anche l’amore, senza però mai dimenticare l’uomo che ha cambiato per sempre la sua vita e che le ha fatto il regalo più bello: la figlia Stella. La conduttrice e giornalista è rientrata in Italia dopo un lungo periodo trascorso in Francia e per la prima volta ha rotto il silenzio sulla sua vita privata. Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi parla del suo nuovo compagno. Da un paio d’anni Carlotta Mantovan ha deciso di riaprire il suo cuore. A farlo ribattere un uomo francese con cui è stata paparazzata più volte ma di cui non si sa molto. 🔗 Leggi su Dilei.it

