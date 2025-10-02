Carlo Silipo | Dobbiamo vincere tutte le partite della prima fase e poi insidiare la Grecia
Il CT della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, commenta al sito federale l’esito del sorteggio degli Europei 2026: il Setterosa, nel Girone C, incontrerà Serbia, Croazia e Turchia nella prima fase, e poi le p rime due del Gruppo A, con Grecia, Francia, Slovacchia e Germania, per cercare l’accesso alle semifinali. Il commento del commissario tecnico subito dopo la cerimonia: “ Non è andata male come sorteggio. Abbiamo evitato il gruppo dove ci sono Spagna e Ungheria capitate nello stesso girone. Questo significa che comunque dovremmo iniziare molto bene la prima fase per vincere tutte le altre partite e poi provare ad insidiare la Grecia nella seconda fase e passare primi nel girone “. 🔗 Leggi su Oasport.it
