D esigner sotto esame, questa volta è il turno di Jonathan Anderson. Il creativo nord-irlandese ha debuttato alla guida del womenswear Dior alla Paris Fashion Week di settembre 2025, dopo aver firmato la collezione uomo a giugno. Una sfida più che complessa: misurarsi con l’eredità femminile della maison fondata nel 1946, con un archivio che ha fatto la storia. Nel cuore dei Giardini delle Tuileries, davanti a un pubblico di star, politici e colleghi stilisti, Anderson ha scelto di inaugurare la sua era non con discrezione, ma con un gesto libero da timori o remore: una sfilata reset che unisce citazioni, cinema e provocazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Carla Bruni in front row, nuove it-bag e l'esordio della figlia di Bianca Balti in passerella: 5 cose da sapere sull'ultima sfilata di Dior