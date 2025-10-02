Caressa | Modric è un grande esempio La serietà l’impegno la costanza

Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha speso delle parole sul rendimento del croato Luka Modric dopo la vittoria del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Caressa: “Leao con Allegri deve fare cose diverse. Modric un esempio da seguire”

Caressa: "Modric &#232; un grande esempio: serietà, impegno, costanza e mentalità" - Fabio Caressa, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così il rendimento di Luka Modric, uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan contro il Napoli a San ... Riporta milannews.it

