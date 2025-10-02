Carenze in supermarket maxi sequestro del Nas nel Napoletano

Oltre 21 tonnellate di alimenti, del valore 350mila euro, sequestrati e otto attività sospese per gravissime carenze igienico-sanitarie: è il bilancio delle ispezioni eseguite nel mese di settembre dai carabinieri del Nas di Napoli in trenta supermercati della provincia. Le irregolarità – spiega una nota – hanno riguardato la mancata rintracciabilità degli alimenti nella filiera alimentare, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale e carenze igienico-sanitarie e strutturali, aggravate – in molti casi – dalla presenza diffusa di infestanti nelle aree dedicate alla preparazione, stoccaggio eo somministrazione degli alimenti.

