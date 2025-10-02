Cardiochirurgia pediatrica di Taormina penalizzata per favorire Palermo che ha numeri molto più bassi la denuncia del M5stelle
Il futuro della cardiochirurgia pediatrica di Taormina ancora appeso al filo nonostante proteste e solidarietà e denunce. L'approvazione delle nuova rete ospedaliera non toglie le castagne dal fuoco. “Abbiamo detto no a questa rete ospedaliera perché la decisione del Governo Schifani di fare di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: cardiochirurgia - pediatrica
Cardiochirurgia pediatrica, Confconsumatori al fianco dei piccoli e delle loro famiglie: "Servono risposte urgenti"
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: "Non è argomento di discussione"
Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, De Luca dei Cinquestelle: "Non è argomento di discussione"
?Dalla #Sicilia all' #Africa per #CuoriRibelli, un progetto del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di #taormina - facebook.com Vai su Facebook
Cardiochirurgia pediatrica, Taormina “succursale” di Palermo - Il segretario della Cisl, Antonino Alibrandi: «È lo scenario previsto dalla nuova rete sanitaria, ma così si rischia di spingere l’Irccs “Bambin Gesù” ad andare via dalla Sicilia, per questo siamo pre ... Lo riporta msn.com
Cardiochirurgia pediatrica, la Regione inventa la Rete regionale: hub a Palermo e spoke a Taormina - Un sistema di gerarchie e convenzioni fuori Sicilia, per mantenere i due centri attuali di Cardiochirurgia pediatrica. Si legge su meridionews.it