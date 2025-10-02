Cardinale Pizzaballa | La Flotilla non porta nulla alla gente di Gaza avrei evitato confronto così diretto

Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza ” perchè “ non porta nulla alla gente di Gaza, ecco non cambia la situazione a Gaza decisamente”. Sono le parole del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, intervistato da Mario Calabresi nella nuova puntata del podcast Vivavoce. Pizzaballa si augura “che tutto si concluda nel modo più pacifico possibile” e auspica anche “che si possa tornare a parlare meno della Flotilla” e “più su quello che sta accadendo a Gaza”, “col dovuto rispetto” per gli attivisti e “per le loro buone intenzioni sia ben chiaro”, precisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

