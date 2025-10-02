Carabinieri sventano furto dell' auto e arrestano ladro nascosto nello studio medico

Ha tentato la fuga provando a nascondersi tra i clienti di uno studio medico ma è stato individuato e arrestato. Succede a Lusciano dove un 21enne di Qualiano è stato bloccato dai carabinieri del Nas e della Stazione di Parete con l'accusa di tentato furto aggravato. Caccia al complice che era.

