Capuano critica la scelta di Tudor | Condanna la Juve a giocare in inferiorità per tutto il primo tempo! Koopmeiners fuori partita La dura analisi del giornalista
Capuano, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio della Juventus contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. Un pareggio che non accontenta, una prestazione che non convince e un allenatore che finisce sul banco degli imputati. Il giorno dopo il 2-2 della Juventus in casa del Villarreal, arriva la dura analisi del giornalista Giovanni Capuano, che ha bocciato senza appello le scelte di Igor Tudor e la prova di alcuni giocatori chiave. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA “Tudor ha condannato la Juve a giocare in 10”. La critica più aspra è per la scelta di schierare Teun Koopmeiners dal primo minuto, in una serata in cui il centrocampista olandese è apparso totalmente fuori partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: capuano - critica
Juventus Inter, Capuano critica: «Thuram che ride è uno dei problemi dei nerazzurri»
Juventus Inter, Capuano critica: «Thuram che ride è uno dei problemi dei nerazzurri» Vai su Facebook
Il riposizionamento di tanti sul carro di #Allegri, che prima faceva sorridere, dopo #MilanNapoli è diventato quasi imbarazzante. Perché il punto di partenza non era la critica a cosa non andava dell’ultimo Allegri. Era la denigrazione pura della sua figura (bollit - X Vai su X