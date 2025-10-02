Capuano, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio della Juventus contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. Un pareggio che non accontenta, una prestazione che non convince e un allenatore che finisce sul banco degli imputati. Il giorno dopo il 2-2 della Juventus in casa del Villarreal, arriva la dura analisi del giornalista Giovanni Capuano, che ha bocciato senza appello le scelte di Igor Tudor e la prova di alcuni giocatori chiave. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA “Tudor ha condannato la Juve a giocare in 10”. La critica più aspra è per la scelta di schierare Teun Koopmeiners dal primo minuto, in una serata in cui il centrocampista olandese è apparso totalmente fuori partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano critica la scelta di Tudor: «Condanna la Juve a giocare in inferiorità per tutto il primo tempo! Koopmeiners fuori partita». La dura analisi del giornalista