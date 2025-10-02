Capricco Viennese il violinista Marco Serino e il pianista Calogero Di Liberto al Palazzo Chigi di Ariccia
Domenica 5 ottobre, alle ore 19:00, nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia quarto appuntamento del Ciclo d’Autunno de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati”.Due concertisti di caratura internazionale il violinista Marco Serino, storico violino solista di Ennio Morricone, e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: capricco - viennese
Ariccia, a Palazzo Chigi il concerto “Capriccio Viennese” con Serino e Di Liberto #ariccia #giornaleinfocastelliromani Città di Ariccia Palazzo Chigi Ariccia Concerti Accademia Sfaccendati - facebook.com Vai su Facebook
Cinema suites, il violino di Marco Serino omaggia Morricone - Nel gennaio del 2020 Ennio Morricone terminò la trascrizione dei temi delle sue colonne sonore più celebri rielaborati sotto forma di suites per violino e orchestra. Da ansa.it