La pallacanestro femminile di Ravenna si appresta a vivere una serata storica. Domani alle 21 alla palestra Mattioli, il Capra Team giocherà la sua prima partita in serie B, categoria conquistata lo scorso giugno al termine di una cavalcata da applausi. Un risultato conseguito grazie alla programmazione e al lavoro che la società sta facendo sin dal settore giovanile ed infatti in questa stagione per la prima volta le ravennati avranno una squadra iscritta a tutte le categorie giovanili. "Vogliamo mantenere la categoria per consolidarci in questa realtà" affermano i dirigenti, ma conoscendo lo spirito del gruppo, l’obiettivo è quello di stupire, provando a conquistare la salvezza diretta il prima possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capra Team, domani sera il gran debutto