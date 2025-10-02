Caporalato made in Cina a Roma costretti a lavorare 14 ore per 4 euro al giorno senza ferie e riposi

Turni massacranti fino a 14 ore al giorno pagati 4 euro l'ora o anche meno. Nessuna possibilità di ferie o di riposi. Ambienti insalubri in cui tessere tessuti, ma anche dove consumare pasti in condizioni inaccettabili. Scene di caporalato che, tra Villa Gordiani e Torpignattara, sono andate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: caporalato - made

Servizio Civile Agricolo: dopo oltre 20 anni di parole, con il Governo Meloni diventa realtà. Promozione dei prodotti agroalimentari, tutela del Made in Italy, educazione a un corretto stile di vita e prevenzione contro i disturbi alimentari. Un’opportunità concreta - facebook.com Vai su Facebook

Amb.Cina a Roma,tutelare Made in Italy - "E' interesse del governo cinesetutelare la proprietà intellettuale e il made in Italy ma ancheil made in China: contro il fenomeno della falsificazionePechino ha intrapreso ... ilsecoloxix.it scrive