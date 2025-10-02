Capitale cultura Mastella | No a mistificazioni volgari il Sannio dovrebbe correre sotto unica bandiera

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sulla vicenda della candidatura alla Capitale della Cultura la mia opinione è che il Sannio dovrebbe correre sotto una sola bandiera, riunificando intelligentemente le due proposte. Naturalmente però c’è massimo rispetto per le autonomie decisionali e identitarie di ognuno”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Sono incredibili e inutilmente maligne le mistificazioni che qualcuno ha tentato: il mio riferimento all’imbecillità, naturalmente di natura politica, era riferito a qualche esponente partitico in procinto di candidarsi alle Regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

