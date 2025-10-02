Capitale Cultura De Ieso Lega | Inutili insulti gratuiti Mastella avrebbe dovuto promuovere lavoro condiviso dall’inizio

Anteprima24.it | 2 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti “Le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella, che definisce “imbecillità politica” il legittimo rilievo mosso dalla Lega circa la doppia candidatura del territorio a Capitale Italiana della Cultura 2028, rappresentano un segnale chiaro: quando si è nervosi, spesso si perde il controllo e si preferisce attaccare invece di spiegare”. Così in una nota Mauro De Ieso, Vice Segretario Provinciale della Lega e sindaco di Pago Veiano.  “Eppure, i fatti parlano da soli – aggiunge -. Se c’è stata “imbecillità politica”, essa va ricercata semmai nella mancanza di coordinamento che ha portato due realtà dello stesso territorio a presentare proposte scollegate e concorrenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

