Capello punta il dito | Avevo previsto il gol del Villarreal per questo motivo ecco qual è stata la cosa più grave di tutte Poi sui cambi di Tudor la pensa così!

Capello, ex allenatore della Juve ed ora opinionista, si è espresso così dopo il pareggio per 2-2 contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. Un’analisi a due facce, tra elogi e critiche. Il giorno dopo il pareggio beffa della Juventus a Villarreal, arriva la lucida analisi di Fabio Capello. Dagli studi di Sky Sport, l’ex tecnico ha promosso l’impatto di Francisco Conceicao, ma ha bacchettato Igor Tudor per la gestione dei cambi e, soprattutto, per la fragilità della squadra sui calci d’angolo. VILLARREAL JUVE 2-2: LA CRONACA L’effetto Conceicao: “La sua fantasia ha cambiato la partita”. La nota più lieta della serata, secondo Don Fabio, è stata l’ingresso in campo di Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

