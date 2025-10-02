Caos Tudor esonero immediato Juve | Stasera il comunicato ufficiale
Il tecnico croato nell’occhio del ciclone dopo il brutto pareggio in casa del Villarreal e un gioco che latita Dopo una partenza che era sembrava convincente, almeno per quanto riguarda i risultati con tre vittorie nelle prime tre partite, la Juventus ora attraversa il primo vero momento di difficoltà. I bianconeri hanno collezionato addirittura il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Prima il 4-4 col Borussia Dortmund che ha avuto senza dubbio un sapore più dolce, poi quello deludente col Verona e ancora lo stesso 1-1 contro l’Atalanta. Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: caos - tudor
#Juventus , è già caos in attacco. Ecco a cosa sta pensando #Tudor per la #ChampionsLeague ... - X Vai su X
Juve, il caso Vlahovic condiziona tutto: per Tudor è caos in attacco - facebook.com Vai su Facebook
Esonero immediato: caccia al sostituto - E nel giro dei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità importante Con l’inizio del campionato si ritorna a ... Da calciomercato.it