Il tecnico croato nell'occhio del ciclone dopo il brutto pareggio in casa del Villarreal e un gioco che latita Dopo una partenza che era sembrava convincente, almeno per quanto riguarda i risultati con tre vittorie nelle prime tre partite, la Juventus ora attraversa il primo vero momento di difficoltà. I bianconeri hanno collezionato addirittura il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Prima il 4-4 col Borussia Dortmund che ha avuto senza dubbio un sapore più dolce, poi quello deludente col Verona e ancora lo stesso 1-1 contro l'Atalanta. Igor Tudor (LaPresse)

© Calciomercato.it - Caos Tudor, esonero immediato Juve: “Stasera il comunicato ufficiale”