Nello scorso mese di settembre, è proseguita l'attività di controllo del territorio, da parte della Polizia Locale di Ravenna, nel quartiere " Isola San Giovanni ", al fine di prevenire e contrastare, in particolare, situazioni di disagio sociale, episodi di degrado e problematiche legate alla sicurezza. Il presidio ha visto l'impiego, complessivamente, di un centinaio di operatori suddivisi per i vari turni, anche con pattuglie appiedate, in divisa e in abiti civili, con servizi coordinati e controlli mirati nei punti più sensibili dell'area. La zona è da sempre un punto critico per la sicurezza cittadina.

Caos Isola San Giovanni. Uno su 4 commette reati