caos isola san giovanni uno su 4 commette reati

Nello scorso mese di settembre, è proseguita l’attività di controllo del territorio, da parte della Polizia Locale di Ravenna, nel quartiere “ Isola San Giovanni ”, al fine di prevenire e contrastare, in particolare, situazioni di disagio sociale, episodi di degrado e problematiche legate alla sicurezza. Il presidio ha visto l’impiego, complessivamente, di un centinaio di operatori suddivisi per i vari turni, anche con pattuglie appiedate, in divisa e in abiti civili, con servizi coordinati e controlli mirati nei punti più sensibili dell’area. La zona è da sempre un punto critico per la sicurezza cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Controlli della Polizia Locale di Ravenna all’Isola San Giovanni: in un mese identificate 121 persone, segnalati 29 reati e 79 illeciti amministrativi foto - Proseguono le attività di controllo da parte della Polizia Locale di Ravenna nel quartiere “Isola San Giovanni” in zona stazione a Ravenna ... ravennanotizie.it scrive
Isola San Giovanni, trovato hashish nel sottopasso. I controlli nel quartiere - Sabato pomeriggio, durante un controllo, nel sottopasso di viale Farini gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto 24,8 grammi di hashish in un contenitore di plastica all’interno di uno ... Si legge su ilrestodelcarlino.it