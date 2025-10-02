Caos in consiglio comunale Sindaco e capogruppo rinviati a giudizio | VIDEO
Clima infuocato nell’ultimo consiglio comunale di Sant'Arpino. Il consigliere di opposizione Salvatore Lettera ha denunciato pubblicamente un fatto che definisce di “estrema gravità”: il sindaco Giuseppe Di Mattia e il capogruppo consiliare ed ex assessore Ernesto Di Serio risulterebbero rinviati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
