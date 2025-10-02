Cantine aperte in 8 paesi buon vino e assaggi gourmet | è Profumi di Mosto

C'è grande attesa per la 24° edizione di Profumi di Mosto, l'evento diffuso che celebra la vendemmia (appena conclusa) attraverso un itinerario unico tra vini, sapori e paesaggi in Valtenesi. Domenica 5 ottobre dalle 11 alle 18, ultimo ingresso alle 17, saranno ben 25 le cantine che apriranno le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

