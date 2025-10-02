Cantine aperte in 8 paesi buon vino e assaggi gourmet | è Profumi di Mosto

C'è grande attesa per la 24° edizione di Profumi di Mosto, l'evento diffuso che celebra la vendemmia (appena conclusa) attraverso un itinerario unico tra vini, sapori e paesaggi in Valtenesi. Domenica 5 ottobre dalle 11 alle 18, ultimo ingresso alle 17, saranno ben 25 le cantine che apriranno le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: cantine - aperte

Cantine aperte a Ferragosto: scopri la Valpolicella con Fratelli Vogadori

Festa del Vino di Castelvenere, aperte la cantine. Domani la consegna del Premio Radici

Cantine aperte in vendemmia, la giornata

CANTINE APERTE - TOUR DI VINO DATE & ORARI Sabato 4 ottobre ? 18:00 - 24:00 Domenica 5 ottobre ? 12:00 - 18:00 CANTINE DEL TOUR Bottega Filo.G.I. – Via degli Effetti Cantina Don Angelo – Via Umberto Primo 89-91 Da - facebook.com Vai su Facebook

beverfood.com/vendemmia-2025… Cantine Aperte in $Vendemmia 2025: un’emozione antica che si rinnova $CantineAperte2025 $Enoturismo $MovimentoTurismoDelVino - X Vai su X

"Cantine aperte", weekend fra tour in vigna e masterclass - Il 24 e il 25 maggio con "Cantine Aperte sull'Isola" le aziende vitivinicole accolgono in vigna e in cantina un pubblico di ... Segnala ansa.it