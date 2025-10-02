Cantieri Sonori music fest finalmente musica l' appuntamento a Capaci

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Cantieri Sonori, a chiusura degli eventi estivi del paese di Capaci, presenta la rassegna musicale dal titolo "Cantieri Sonori music fest (finalmente musica)".Sabato 4 ottobre alle ore 21:00 a Capaci in Piazza Antonio Cataldo si esibiranno in due distinti set: il chitarrista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cantieri - sonori

cantieri sonori music fest"Cantieri Sonori music fest (finalmente musica)", l'appuntamento a Capaci - L'associazione Cantieri Sonori, a chiusura degli eventi estivi del paese di Capaci, presenta la rassegna musicale dal titolo "Cantieri Sonori music fest (finalmente musica)". Lo riporta palermotoday.it

21 – 27 giugno Cantieri Sonori 2025: dove la musica incontra l’Appennino Bolognese che si rinnova - Dopo il successo della prima edizione, torna Cantieri Sonori, il progetto che unisce in modo originale musica dal vivo e rigenerazione urbana, offrendo due appuntamenti speciali, il 21 e il 27 giugno, ... Scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Cantieri Sonori Music Fest