Cantiere metropolitana e operai senza stipendio | la situazione si sblocca
Buone notizie per i venti lavoratori edili dipendenti della ditta Manelli che avevano occupato il cantiere della metropolitana a Brin in via Canepari dopo aver denunciato di essere rimasti senza stipendio. Tafaria (Filca Cisl): "Garantita continuità occupazionale"Andrea Tafaria, segretario. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Continua lo sciopero dei lavoratori edili dipendenti della ditta Manelli e occupati nel cantiere della metropolitana a Brin, in via Canepari: l'allarme era stato lanciato la settimana scorsa dal sindacato Fillea Cgil, che aveva denunciato la grave situazione che ved
Sciopero al cantiere della metropolitana di Brin
