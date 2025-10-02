Cantiere abusivo a Secondigliano | sequestrata area di 430 mq denunciato il proprietario
Un’area di oltre 400 metri quadrati è stata sequestrata dagli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli a seguito di controlli mirati nel quartiere. Durante un sopralluogo in via del Camposanto, i vigili hanno accertato che su una superficie di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: cantiere - abusivo
Operai in nero e nessuna licenza: scoperto cantiere edile abusivo, sequestrata una casa
Secondigliano, cantiere abusivo scoperto e sequestrato
La Polizia Locale di Napoli ha scoperto un cantiere abusivo a Secondigliano durante un intervento dell'Unità operativa locale. #cantiereabusivo #secondigliano #cronacadinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Bagnara, blitz dei Carabinieri in cantiere abusivo: sigilli e denunce - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, scoperto cantiere abusivo a Secondigliano: sequestrata l'area - L’Unità Operativa Secondigliano della polizia di Napoli in seguito a controlli a un cantiere edile in via del Camposanto, ha accertato che su una superficie di circa 430 ... Si legge su msn.com
Immobile di 200 mq sequestrato a Secondigliano, era totalmente abusivo - Bloccato un cantiere abusivo a Secondigliano: la Polizia Locale sequestra 430 mq di area e denunciato il proprietario ... Riporta internapoli.it