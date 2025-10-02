Le questioni di salute mentale stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nel racconto pubblico delle celebrità, contribuendo a sfatare miti e stigmatizzazioni. Tra queste figure, Robbie Williams ha deciso di condividere pubblicamente le proprie esperienze personali legate a una condizione neurologica poco conosciuta. La sua testimonianza rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e comprensione di disturbi come la sindrome di Tourette. la rivelazione sulla sindrome di tourette. una confessione inaspettata durante un podcast. Durante un episodio del podcast “I’m ADHD! No You’re Not”, il cantante britannico ha annunciato di convivere con la sindrome di Tourette. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cantante rivela la sua drammatica malattia e spiazza tutti