Canoni Erp a Riccione gli affitti aumentano del 7% Ma è confermata la tutela per le famiglie fragili
La giunta comunale di Riccione ha approvato l’aggiornamento dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), recependo le disposizioni regionali in materia. Tra le principali novità vi è la conferma della tutela per la fascia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
