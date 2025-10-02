Canoni Erp a Riccione gli affitti aumentano del 7% Ma è confermata la tutela per le famiglie fragili

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Riccione ha approvato l’aggiornamento dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), recependo le disposizioni regionali in materia. Tra le principali novità vi è la conferma della tutela per la fascia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canoni - riccione

Case popolari, Riccione protegge i più deboli: affitto minimo bloccato a 80 euro - La Giunta comunale di Riccione ha approvato l’aggiornamento dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale ... Segnala chiamamicitta.it

Affitti, Fantappiè (Uil): “Pesano per più di un quarto del budget familiare. Serve un tavolo regionale per le risorse alle famiglie e per una nuova Erp” - Arezzo, 27 giugno 2025 – Affitti, Fantappiè (UIL): “Pesano per più di un quarto del budget familiare. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Canoni Erp Riccione Affitti