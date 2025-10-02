Canoa slalom Nicolas Gestin oro nel C1 maschile ai Mondiali Ceccon e Barzon eliminati in semifinale
Iniziano le finali delle specialità olimpiche ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia: nella canadese maschile successo del francese Nicolas Gestin davanti al britannico Ryan Westley ed all’australiano Kaylen Bassett. Eliminati in semifinale Paolo Ceccon, 15°, e Martino Barzon, 18°. Nella finale della canadese individuale maschile la medaglia d’oro va al francese Nicolas Gestin, che si impone con il crono di 97.13, andando a precedere il britannico Ryan Westley, secondo in 98.03, a 0.90, e l’ australiano Kaylen Bassett, terzo in 98.74, a 1.61. Restano ai piedi del podio lo spagnolo Miquel Trave, quarto in 99. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canoa - slalom
